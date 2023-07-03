Собослаи связал выбор игрового номера в «Ливерпуле» с выступлениями Джеррарда за клуб

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, почему он решил взять восьмой номер в английской команде.
«Я буду играть под 8-м номером из-за Джеррарда. Это будет как будто бы его тату. Я — большой фанат Стивена с самого детства», – приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».
Сообщается, что сумма трансфера бывшего игрока «Лейпцига» составит € 70 млн. Контракт футболиста с «Ливерпулем» будет рассчитан до конца июня 2028 года.
В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Фирмино приготовил прощальные подарки партнёрам по «Ливерпулю»:
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