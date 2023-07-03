Клопп поблагодарил руководство «Ливерпуля» за подписание Собослаи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на переход полузащитника Доминика Собослаи из «Лейпцига».
«Мы уже немного знаем Доминика как соперника, потому что у нас была пара действительно сложных матчей с «Зальцбургом», в которых он принимал участие, и я думаю, все, кто видел те матчи, поняли, что даже тогда он был действительно интересным игроком.
Доминик всё ещё очень молод. Ему предстоит много развиваться, и это означает, что для всех нас имеет смысл набраться терпения и дать время, чтобы позволить его таланту раскрыться в нашей команде.
Всё, что связано с этим трансфером, — хорошие новости, и я очень благодарен всем в тем, кто внёс свой вклад в то, чтобы этот переход состоялся. Это подписание для нашего настоящего, а также для нашего будущего, и работа, которая была вложена в это бесценна», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля»
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво:
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