Директор «Манчестер Сити» объяснил отказ клуба от трансфера Деклана Райса

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано рассказал, почему «горожане» вышли из борьбы за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
«Если посмотреть на наш проект, то будет видно, что в самом начале мы нуждались в изменениях и вложениях. Но сейчас уже нет. В последние пять лет мы далеки от больших денежных трат. Мы имеем платформу, которую нужно использовать с умом. Если нас не устраивают условия сделки, мы от неё отказываемся», – приводит слова Сориано 90min.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм», скорее всего, будет просить за своего футболиста не менее € 128 млн.
В прошлом сезоне Деклан Райс принял участие в 37 играх за «Вест Хэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»:
- 3 июля 2023
-
04:59
-
04:36
-
04:15
-
04:14
-
03:51
-
03:50
-
03:42
-
03:32
-
03:27
-
03:14
-
03:01
-
03:00
-
02:43
-
02:12
-
01:56
-
01:42
-
01:34
-
00:58
-
00:57
-
00:46
-
00:40
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:12
-
00:06
-
00:02
- 2 июля 2023
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:15