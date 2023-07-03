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Директор «Манчестер Сити» объяснил отказ клуба от трансфера Деклана Райса

Директор «Манчестер Сити» объяснил отказ клуба от трансфера Деклана Райса
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Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано рассказал, почему «горожане» вышли из борьбы за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Если посмотреть на наш проект, то будет видно, что в самом начале мы нуждались в изменениях и вложениях. Но сейчас уже нет. В последние пять лет мы далеки от больших денежных трат. Мы имеем платформу, которую нужно использовать с умом. Если нас не устраивают условия сделки, мы от неё отказываемся», – приводит слова Сориано 90min.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм», скорее всего, будет просить за своего футболиста не менее € 128 млн.

В прошлом сезоне Деклан Райс принял участие в 37 играх за «Вест Хэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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