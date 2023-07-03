Маркус Тюрам высказался о переходе в «Интер»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал переход в миланский клуб.
«Я присоединился к легендарному клубу, чем очень горжусь. Благодарен за оказанное мне доверие, рад приветствовать фанатов, встретивших меня так, будто я давно свой. Также хочу сказать спасибо своей семье и агентам, благодаря которым началась новая глава в моей карьере», – написал Тюрам в одной из социальных сетей.
25-летний Тюрам последние четыре сезона отыграл в составе мёнхенгладбахской «Боруссии», где в 134 матчах забил 44 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт с командой подошёл к концу и не был продлён, «Интеру» француз достался бесплатно.
В ноябре 2020 года Тюрам дебютировал за сборную Франции, в составе которой принял участие на чемпионате мира в Катаре и дошёл до финала турнира.
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