Джанлуиджи Буффон отказался от перехода в саудовский клуб

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 45-летний итальянец раздумывает о завершении карьеры, переход в МЛС или саудовскую лигу не входит в планы игрока.

Ранее появилась информация, что саудовский клуб предложил Буффону контракт до 2025 года с зарплатой € 15 млн в год.

В минувшем сезоне Джанлуиджи Буффон сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

45-летний Буффон на данный момент является игроком «Пармы». Джанлуиджи принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем этого турнира, а также был признан его лучшим голкипером. Ранее Буффон выступал в «Ювентусе» и «ПСЖ».