Главный тренер молодёжной сборной Украины высказался о выходе команды в полуфинал Евро-23

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу команды в четвертьфинале молодёжного чемпионата Европы со сборной Франции (3:1).

«Этот матч действительно очень важен был. У нас есть немного времени переварить все и с завтрашнего дня готовиться к полуфиналу. Очень мощная команда впереди. Франция очень мощно начала матч, он пошёл не по нашему сценарию. Мы с первых минут стремились взять под контроль мяч, но очень умело изучили нас французы, перекрыли середину и большим количеством накрывали наших полузащитников, поэтому начало матча было не за нами.

Но мне понравилась реакция на пропущенный гол, мы не раскисли. За счёт индивидуального мастерства, командных действий и характера смогли переломить этот матч. В итоге мы победили очень мощную команду, одну из сильнейших на этом турнире», — приводит слова Ротаня ua.tribuna.com.

В полуфинале турнира сборная Украины встретится с Испанией.