Эдуард Менди объяснил свой переход из «Челси» в «Аль-Ахли»

Голкипер Эдуард Менди прокомментировал свой переход в «Аль-Ахли» из лондонского «Челси».

«Я знаю, что этот клуб очень амбициозен, и я тоже амбициозен. Для меня это был чёткий и нормальный жест… Профессиональная лига Саудовской Аравии улучшается. Мы видим, как прибывают сюда громкие имена, и я уверен, что скоро появится ещё больше», — приводит слова Менди Onze Mondial.

Менди заключил с клубом контракт до 2026 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний вратарь принял участие в 10 матчах за «Челси», пропустив 14 голов.

Ранее Менди выступал за такие клубы, как «Ренн», «Реймс», «Олимпик Марсель» и «Шербур». В составе «Челси» вратарь выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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