«Меня так никто не подпишет». Гарридо об отступных в € 400 млн в резервной команде «Барсы»

Полузащитник «Барселоны Атлетик» Алекс Гарридо высказался о своих отступных в контракте.

«Отступные в € 400 млн? Всё идёт хорошо, меня так никто не подпишет. Всё в порядке. У меня нет претензий, это способ гарантировать, что эти два года я останусь здесь. Вызов в основную команду на летние сборы? Одно дело, когда тебя зовут на день, а другое — проводить недели со своими кумирами, встречаться с ними и бороться с ними на тренировках и в играх, чтобы занять своё место», — приводит слова Гарридо Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Гарридо принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 гола и 7 результативных передач.

Основная команда «Барселоны» по итогам прошлого сезона стала чемпионом Испании.

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