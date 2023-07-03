Джуд Беллингем высказался на тему большого давления в составе мадридского «Реала»

Новичок мадридского «Реала», полузащитник Джуд Беллингем признался, что хочет поскорее восстановиться, чтобы оказаться в расположении испанской команды.
«Очень хочу вернуться в строй и начать играть за «Реал». Презентация была особенным днём для меня, но теперь мне нужно восстановиться, чтобы играть за команду. Давление в команде? Я чувствовал его на каждом шаге своей карьере, оно меня сделала таким, какой я есть. Нужно просто искать способы преодолевать его», — приводит слова Беллингема Sky Sports.
20-летний Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн, подписав контракт до лета 2023 года. Пока это самый дорогой трансфер межсезонья.
«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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