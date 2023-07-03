Во время детского турнира в Испании отец футболиста пытался ударить другого отца ножом
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Неприятный инцидент произошёл в испанском Кадисе в разгар детского футбольного турнира. Один из родителей попытался напасть на отца другого футболиста, пытаясь ударить его ножом. Об этом сообщает Marca.
Фото: Marca
Его попытка не увенчалась успехом, так как нарушителя смогли остановить другие родители, которые усмирили мужчину, забрали у него холодное оружие и предотвратили трагедию, которая могла омрачить проведение детского турнира. Сообщается, что оба мужчины до этого дважды подрались и один из них (вероятно, тот, что пытался напасть с ножом), получил рассечение на лбу. Обстоятельства произошедшего не сообщаются.
Турнир «Ibercup Andalucía 2023» является массовым и проходит на территории поло-клуба «Санта Мария» в Сотогранде (Сан-Роке).
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