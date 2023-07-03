Офис президента Зеленского поздравил Украину с третьим местом на Европейских играх

Телеграм-канал офиса Президента Украины Владимира Зеленского поздравил национальную сборную с третьим местом на Европейских играх.
«Поздравляем сборную Украины с успешным выступлением на ІІІ Европейских играх в Кракове!
Мы сильны и на спортивных аренах. Спасибо нашим спортсменам, в честь которых Гимн Украины звучал на этом мультиспортивном форуме 21 раз.
Вместе мы открываем для всего мира новую победную украинскую силу. Силу, которую мы никогда не потеряем и которая всегда будет творить и побеждать», — говорится в сообщении.
После заключительного дня соревнований в общем медальном зачёте соревнований лидером стала Италия, второе место заняла Испания, а третье — Украина.
В активе сборной Италии в итоге 35 золотых, 26 серебряных и 39 бронзовых медалей (всего — 100). На втором месте находится Испания, у которой 21 награда высшей пробы, 17 серебряных и 19 бронзовых (всего — 57). Украина занимает третью позицию. У неё 21 золотая, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей (всего — 41).
- 3 июля 2023
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