Офис президента Зеленского поздравил Украину с третьим местом на Европейских играх

Телеграм-канал офиса Президента Украины Владимира Зеленского поздравил национальную сборную с третьим местом на Европейских играх.

«Поздравляем сборную Украины с успешным выступлением на ІІІ Европейских играх в Кракове!

Мы сильны и на спортивных аренах. Спасибо нашим спортсменам, в честь которых Гимн Украины звучал на этом мультиспортивном форуме 21 раз.

Вместе мы открываем для всего мира новую победную украинскую силу. Силу, которую мы никогда не потеряем и которая всегда будет творить и побеждать», — говорится в сообщении.

После заключительного дня соревнований в общем медальном зачёте соревнований лидером стала Италия, второе место заняла Испания, а третье — Украина.

В активе сборной Италии в итоге 35 золотых, 26 серебряных и 39 бронзовых медалей (всего — 100). На втором месте находится Испания, у которой 21 награда высшей пробы, 17 серебряных и 19 бронзовых (всего — 57). Украина занимает третью позицию. У неё 21 золотая, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей (всего — 41).