«Коринтианс» хочет арендовать Вендела с опцией выкупа за € 18 млн — Egool

«Коринтианс» хочет арендовать полузащитника Вендела с опцией выкупа, прописанной в его контракте. Однако в «Зените» ещё не отреагировали на это предложение. Об этом сообщает Egool. По сведениям источника, бразильский клуб готов включить в сделку опцию выкупа в размере € 18 млн. Не сообщается, будет ли она обязательной.
Отметим, что Вендел продолжает находиться в Бразилии, где отдыхает и готовится к сезону. «Зенит» уже начал подготовку к новому сезону, успев провести один товарищеский матч с «Нефтчи» (3:1) на турнире. Главный тренер команды Сергей Семак заявил, что Венделу разрешили искать новый клуб и он может уйти из «Зенита», если команду из Санкт-Петербурга устроит предложение. Однако Вендел в любом случае вернётся в расположение российского клуба.
- 3 июля 2023
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