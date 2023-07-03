Георгий Судаков: уверен, Украина способна на гораздо большее, чем полуфинал

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал победу над Францией (3:1) в 1/4 финала молодёжного Евро U21.
«Михаил правильно сказал, раньше я отдавал ему такие передачи. У нас была связка такая. Теперь он отдал.
Я знал, что он отдал похожую передачу на Цыганкова в матче с Северной Македонией, знал, что он может отдать эту передачу, поэтому мне надо было просто в ту зону побежать, а там уже укротить мяч и забить.
Конечно, мы знаем, насколько индивидуально сильна Франция. Трудно против неё играть, защищаться тем более. Были проблемы между линиями, потом мы перестроились на пять защитников, Бражко сел в центр пятым и стало немного легче.
Сейчас мы ещё думаем об игре с Францией, ещё немного радуемся, но очень скоро начнём думать об Испании. Тогда против нас играл другой состав, теперь тоже будет другой, поэтому в первую очередь надо разобрать их игры со Швейцарией и Хорватией и уже от этого отталкиваться. Я уверен, мы способны на гораздо большее, чем полуфинал», — приводит слова Судакова ua.tribuna.com.
- 3 июля 2023
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