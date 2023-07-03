Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бондаренко: Ротань перед Францией хотел донести, что не так страшен волк, как его рисуют

Бондаренко: Ротань перед Францией хотел донести, что не так страшен волк, как его рисуют
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Украины Артём Бондаренко прокомментировал победу над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро U21.

«Честно, нет ни слов, ни эмоций. Ничего. Есть ощущение невероятного счастья, невероятной гордости за команду и страну. Мы бились как команда, может, не всё получалось, но это футбол. Потерпели, и всё супер.

Путёвка на Олимпиаду для Украины весомое достижение. Мы впервые в истории попали, поэтому… Такая задача стояла, мы очень счастливы, что получилось квалифицироваться, но это не наш предел. Мы планируем идти дальше, от матча к матчу.

Руслан Петрович нам хотел донести, что не так страшен волк, как его рисуют. Но хочу сказать, что в футболе главное не команда звёзд, а команда-звезда. У нас получилось», — приводит слова Бондаренко ua.tribuna.com.

В 1/2 финала Евро U21 соперником Украины будет Испания.

Материалы по теме
Мудрик: Судакова в «Челси»? Было бы очень здорово. Просто я его продаю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023