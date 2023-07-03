Бондаренко: Ротань перед Францией хотел донести, что не так страшен волк, как его рисуют

Полузащитник сборной Украины Артём Бондаренко прокомментировал победу над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро U21.
«Честно, нет ни слов, ни эмоций. Ничего. Есть ощущение невероятного счастья, невероятной гордости за команду и страну. Мы бились как команда, может, не всё получалось, но это футбол. Потерпели, и всё супер.
Путёвка на Олимпиаду для Украины весомое достижение. Мы впервые в истории попали, поэтому… Такая задача стояла, мы очень счастливы, что получилось квалифицироваться, но это не наш предел. Мы планируем идти дальше, от матча к матчу.
Руслан Петрович нам хотел донести, что не так страшен волк, как его рисуют. Но хочу сказать, что в футболе главное не команда звёзд, а команда-звезда. У нас получилось», — приводит слова Бондаренко ua.tribuna.com.
В 1/2 финала Евро U21 соперником Украины будет Испания.
- 3 июля 2023
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