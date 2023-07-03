Килиан Мбаппе не станет игроком «Реала» в летнее трансферное окно — Marca

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский «Реал» по ходу летнего трансферного окна. Он не входит в планы «сливочных» для усиления состава в межсезонье. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб не исключает варианта, что подпишет с 24-летним футболистом предварительное соглашение в январе 2024 года — за полгода до истечения его соглашения с «ПСЖ».

Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. В минувшем сезоне нападающий в 43 матчах забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Ранее СМИ неоднократно связывали Мбаппе с переходом в «Реал». Ближе всего он был к клубу в 2022 году, когда мог перейти на правах свободного агента. Однако француз решил продлить контракт с «ПСЖ».

Вембаньяма встретился с Мбаппе. Видеоролик: