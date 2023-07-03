Стало известно, на каких условиях «Барселона» cогласовала переход вундеркинда «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер станет игроком «Барселоны». Спортивный директор сине-гранатовых Деку сумел договориться о переходе 18-летнего футболиста за € 17,5 млн, а также включил в сделку обратную аренду на год. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Гюлер хотел бы перейти в «Барселону» этим летом, однако готов согласиться на то, чтобы отыграть ещё один сезон в Турции. Испанцы включили в сделку арендное соглашение, так как не уверены, чтобы смогут зарегистрировать футболиста в это межсезонье.

Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги», в академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции.

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