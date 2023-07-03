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Канселу придётся пойти на сокращение многомиллионной зарплаты ради перехода в «Барселону»

Канселу придётся пойти на сокращение многомиллионной зарплаты ради перехода в «Барселону»
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«Барселона» по-прежнему интересуется арендой защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Португалец, если выберет подобный вариант, должен будет пойти на сокращение зарплаты. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, в английском клубе футболист зарабатывает € 8 млн в год.

Сообщается, что «Манчестер Сити» хочет продать футболиста, когда как «Барселона» готова лишь на аренду. В Канселу руководство сине-гранатовых видит идеального варианта для закрытия правого фланга обороны.

29-летний Канселу вторую часть сезона провёл в составе мюнхенской «Баварии», где в 21 матче забил гол и отдал шесть результативных передач. За один сезон защитник стал чемпионом Англии и Германии. Контракт Канселу с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года.

️️Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик:

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