Самый дешёвый билет на матч «Реал» — «Барса» стоит 18 тыс. руб., самый дорогой — 275 тыс.

В рамках предсезонного сбора в США мадридский «Реал» и «Барселона» проведут товарищеский матч. Самый дешёвый билет на игру стоит $ 205 (18 тыс. рублей), самый дорогой — $ 3100 (275 тыс. рублей). Об этом сообщает Sport.es. Матч между командами пройдёт 29 июля.
«Барселона» — действующий победитель чемпионата Испании и Суперкубка страны. Команда испытывает серьёзные финансовые проблемы, но старается применять нестандартные решения, чтобы подписывать игроков. В клуб на правах свободного агента перешёл Илкай Гюндоган, также сине-гранатовые расторгли соглашение с Самуэлем Юмтити. Сообщается, что «Барселона» подпишет и Арду Гюлера («Фенербахче»), и Витора Роке («Атлетико Паранаэнсе»).
«Реал» — победитель Кубка Испании. В июне «сливочные» подписали контракт с Джудом Беллингемом («Боруссия» Д), продлили соглашения с Тони Кроосом и Лукой Модричем, а также попрощались с Каримом Бензема, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
️️Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик:
- 3 июля 2023
-
09:24
-
09:23
-
09:11
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:54
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:07
-
07:05
-
06:53
-
06:39
-
05:59
-
05:53
-
05:42
-
05:23
-
04:59
-
04:36
-
04:15
-
04:14
-
03:51
-
03:50
-
03:42
-
03:32
-
03:27
-
03:14
-
03:01
-
03:00
-
02:43
-
02:12
-
01:56
-
01:42
-
01:34