Самый дешёвый билет на матч «Реал» — «Барса» стоит 18 тыс. руб., самый дорогой — 275 тыс.

В рамках предсезонного сбора в США мадридский «Реал» и «Барселона» проведут товарищеский матч. Самый дешёвый билет на игру стоит $ 205 (18 тыс. рублей), самый дорогой — $ 3100 (275 тыс. рублей). Об этом сообщает Sport.es. Матч между командами пройдёт 29 июля.

«Барселона» — действующий победитель чемпионата Испании и Суперкубка страны. Команда испытывает серьёзные финансовые проблемы, но старается применять нестандартные решения, чтобы подписывать игроков. В клуб на правах свободного агента перешёл Илкай Гюндоган, также сине-гранатовые расторгли соглашение с Самуэлем Юмтити. Сообщается, что «Барселона» подпишет и Арду Гюлера («Фенербахче»), и Витора Роке («Атлетико Паранаэнсе»).

«Реал» — победитель Кубка Испании. В июне «сливочные» подписали контракт с Джудом Беллингемом («Боруссия» Д), продлили соглашения с Тони Кроосом и Лукой Модричем, а также попрощались с Каримом Бензема, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

️️Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик: