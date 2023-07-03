«Арсенал» вплотную приблизился к соглашению с «Вест Хэмом» по Деклану Райсу

Лондонский «Арсенал» близок к окончательной договорённости с «Вест Хэмом» по поводу перехода полузащитника «молотобойцев» Деклана Райса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, в самое ближайшее время стороны уладят последние детали и Райс получит разрешение пройти медобследование. Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» принял предложение «Арсенала» в размере € 122 млн с учётом бонусов.

Со второй половины прошлой недели «канониры» договаривались с «молотобойцами» о структуре будущих выплат за полузащитника.

В минувшем сезоне Деклан Райс принял участие в 37 играх за «Вест Хэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. С «молотобойцами» 24-летний английский полузащитник выиграл Лигу конференций и был признан лучшим игроком этого турнира.