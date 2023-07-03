Мэйсон Маунт пройдёт медобследование для «Ман Юнайтед» в понедельник
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Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, сегодня, 3 июля, полузащитник пройдёт медобследование для манкунианского клуба, после чего заключит контракт до 2028 года с опцией продления на 12 месяцев. Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» англичанин будет зарабатывать от € 290 тыс. до € 345 тыс. в неделю.
В сезоне-2022/2023 Маунт провёл 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
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