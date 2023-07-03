Канчельскис раскритиковал уровень российских футболистов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в негативном ключе высказался об уровне российского футбола. По его мнению, сейчас в стране нет футболистов, которые могли бы стать звёздами в лучших лигах Европы.
«На данный момент в российском футболе нет игроков, способных заиграть и стать звёздами в Европе. Мы не играем в еврокубках, ни черта не прогрессируем, топчемся на месте и буксуем. Как заметят футболиста, который варится только в РПЛ?
Давайте не будем себя обманывать. Как только вернут еврокубки, как только сборная начнёт выступать на ЧМ и Евро, только тогда шансы появятся.
Пиняев, Тюкавин и Захарян? Не знаю, чтобы кто-то считал их звёздами, — это футболисты среднего уровня. Условно, если бы Арсен был настоящей звездой, то давно бы уже играл в «Челси».
Все они середняки, не более. Им ещё работать и работать! Если бы наши молодые игроки были талантами, давно бы уже уехали играть в Европу. А на деле? Только говорим и пишем об этом, а по факту ничего не происходит», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
- 3 июля 2023
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