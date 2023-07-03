«Ньюкасл» готов продать Сент-Максимена. Игрок хотел бы остаться в клубе
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«Ньюкасл» готов продать полузащитника Аллана Сент-Максимена, если получит предложение от € 46 млн. Об этом сообщает издание The Telegraph.
По данным источника, сам футболист хотел бы провести следующий сезон в «Ньюкасле». Отмечается также, что главный тренер «сорок» Эдди Хау не хотел бы отпускать Сент-Максимена этим летом.
В минувшем сезоне 26-летний французский полузащитник провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Действующий контракт Сент-Максимена с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 32 млн. «Ньюкасл» сезон-2022/2023 завершил на четвёртом месте турнирной таблицы АПЛ.
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