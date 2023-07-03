Осимхен: Неаполь — самый сумасшедший футбольный город. Это лучшее место для меня

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признался, что считает Неаполь самым сумасшедшим футбольным городом.
«Скудетто — мой первый профессиональный трофей, теперь я пристрастился к ним и не могу дождаться начала следующего сезона. Никогда не видел более сумасшедшего футбольного города, чем Неаполь, для меня нет лучшего места», — приводит слова Осимхена Soccernet.
24-летний Осимхен стал игроком «Наполи» в 2020 году. В минувшем сезоне нападающий забил 31 гол и отдал пять результативных передач в 39 встречах. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии и помог команде одержать победу в этом турнире. Соглашение между сторонами истекает в июне 2025 года. Подписать Осимхена хотят многие топ-клубы.
Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи». Видеоролик:
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