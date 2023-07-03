Тренер «Родины» Ковтун: в общей массе российские специалисты не уступают иностранным

Бывший футболист «Спартака» и «Динамо», а ныне тренер «Родины» Юрий Ковтун считает, что в общей массе российские специалисты не уступают иностранным.

«Почему российские тренеры практически не работают в Европе? Наверное, здесь вопрос желания. Плюс раньше в этом плане было проще. В целом у нас есть хорошая тренерская школа: советская система нам дала достойную базу, многие тренеры из других стран ориентировались на Лобановского и Бескова.

В общей массе российские специалисты не уступают иностранным. Всё зависит от возможностей: какой карт‑бланш дадут тренеру по приобретению игроков, как долго можно будет выстраивать команду… Если это всё руководство клуба даёт, то дальше дело только за тренером — как он себя проявит», — приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».