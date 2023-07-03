Защитник «Сочи» Дркушич решил уехать из России и предложил свои услуги «Трабзонспору»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич хочет покинуть команду из-за мировой ситуации и уже провёл переговоры с представителями «Трабзонспора». Также игроком интересуется «Бешикташ». Об этом сообщает Fotomac.

23-летний Дркушич стал игроком российского клуба в январе 2022 года. С тех пор в 42 матчах на его счету два гола и две результативные передачи. Контракт между сторонами истекает летом 2025 года. В марте 2023 года Дркушич впервые сыграл за сборную Словении, выйдя в стартовом составе на отборочный матч к чемпионату Европы с Сан-Марино (2:0).

«Сочи» завершил минувший сезон на 10-м месте, когда как год назад команда взяла серебряные медали чемпионата. Новый сезон начнётся для сочинской команды домашней игрой с «Балтикой».