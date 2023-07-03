Сергей Семак: не рассчитываем на Родригао в ближайшее время — у него свой план подготовки
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного защитника Родригао. Также он сообщил, что Вильмар Барриос присоединится к «Зениту» уже завтра, а бразилец Вендел остаётся единственным игроком, который не вернулся в расположение клуба.
«Плана восстановления нет, у нас времени на то, чтобы терять драгоценное время подготовки. Мы готовимся именно к официальным матчам, а не к конкретной игре с «Црвеной Звездой».
Все игроки, которые приехали, уже работают. Барриос приезжает завтра, но к игре готовиться не будет. Пока нет только Вендела. Родригао восстанавливается после травмы, у него свой план подготовки. На него в ближайшее время мы не рассчитываем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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