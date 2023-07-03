Футболистки сборной Англии не получат бонусы за ЧМ-2023 от футбольной ассоциации

Женская сборная Англии и футбольная ассоциация страны не пришли к соглашению касательно выплат бонусной части за выступления команды на чемпионате мира — 2023. Об этом сообщает издание The Guardian.

По сведениям источника, Футбольная ассоциация Англии решила не выплачивать бонусы игрокам женской национальной команды из-за изменения в системе выплат от ФИФА. Отмечается, что теперь футболистки сборной Англии не получат бонусы от ассоциации за результаты на турнире, который пройдёт с 20 июля по 20 августа.

Ранее ФИФА распределяла средства, положенные участникам чемпионата мира, между федерациями стран, а те уже выплачивали бонусы игрокам по своему усмотрению.

Теперь ФИФА начисляет деньги футболисткам напрямую, и в связи с этим Футбольная ассоциация Англии приняла решение не производить дополнительных выплат, чем вызвала недовольство и разочарование среди игроков женской сборной.