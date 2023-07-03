Сергей Семак: вопрос возвращения Вендела полностью на контроле руководства «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с полузащитником Венделом, который самовольно не вернулся в расположение клуба.

«Не боюсь ли, что Вендел не приедет? Что касается его возвращения, все контакты через руководство клуба: Медведев на контакте с представителями Вендела. Это полностью на контроле клуба. Не переживаю за его форму. Будут играть те, кто в лучших кондициях. Каждый игрок сам творец своего будущего и своей жизни. Мы отталкиваемся и готовимся в том составе, что у нас есть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

25-летний Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из «Спортинга». За российскую команду полузащитник в 88 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видео: