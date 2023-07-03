Семак: Коваленко пропустил много времени — ему пока сложно привыкать к нашим требованиям

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался насчёт новичка сине-бело-голубых Александра Коваленко. Российский специалист надеется, что полузащитник примет участие в товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер».
«Надеюсь, что увидим Коваленко в матчах этого турнира. Он пропустил достаточно много времени, поэтому ему пока сложно привыкать к нагрузкам, требованиям. Он талантливый и перспективный парень.
Мы ждём, чтобы он набрал те кондиции, которые позволят ему играть. Качества Саши всем видны. Надеюсь, что он наберёт форму и мы его увидим в матчах с очень хорошими соперниками», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
К «Зениту» Александр Коваленко присоединился в конце июня. Ранее российский футболист выступал за «Сочи».
- 3 июля 2023
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