Семак: Коваленко пропустил много времени — ему пока сложно привыкать к нашим требованиям

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался насчёт новичка сине-бело-голубых Александра Коваленко. Российский специалист надеется, что полузащитник примет участие в товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер».

«Надеюсь, что увидим Коваленко в матчах этого турнира. Он пропустил достаточно много времени, поэтому ему пока сложно привыкать к нагрузкам, требованиям. Он талантливый и перспективный парень.

Мы ждём, чтобы он набрал те кондиции, которые позволят ему играть. Качества Саши всем видны. Надеюсь, что он наберёт форму и мы его увидим в матчах с очень хорошими соперниками», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

К «Зениту» Александр Коваленко присоединился в конце июня. Ранее российский футболист выступал за «Сочи».