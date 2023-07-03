Гол Алексея Миранчука «Фиорентине» вошёл в топ-50 лучших по итогам сезона Серии А

Гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, забитый в матче 19-го тура чемпионата Италии в ворота «Фиорентины» (1:0), вошёл в число лучших по итогам сезона Серии А. Он расположился на 29-м месте. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

27-летний Миранчук играл за туринскую команду на правах аренды из «Аталанты». В составе «Торино» россиянин в 31 матче забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. 30 июня его аренда подошла к концу, «Торино» не активировал опцию выкупа. Сообщалось, что туринцы не смогли выплатить требуемую сумму и договаривались о её снижении. Также подписать Миранчука готова «Верона», сохранившая место в элитном дивизионе Италии.

Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2024 года.