Гол Алексея Миранчука «Фиорентине» вошёл в топ-50 лучших по итогам сезона Серии А
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Гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, забитый в матче 19-го тура чемпионата Италии в ворота «Фиорентины» (1:0), вошёл в число лучших по итогам сезона Серии А. Он расположился на 29-м месте. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
27-летний Миранчук играл за туринскую команду на правах аренды из «Аталанты». В составе «Торино» россиянин в 31 матче забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. 30 июня его аренда подошла к концу, «Торино» не активировал опцию выкупа. Сообщалось, что туринцы не смогли выплатить требуемую сумму и договаривались о её снижении. Также подписать Миранчука готова «Верона», сохранившая место в элитном дивизионе Италии.
Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2024 года.
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