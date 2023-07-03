Игорь Семшов: Кузяеву надо ехать в Турцию и ничего не бояться

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Чайки» Игорь Семшов посоветовал российскому полузащитнику Далеру Кузяеву продолжить карьеру в Турции.

«У Кузяева уже не в первый раз возникает ситуация, при которой он может вернуться в «Зенит», если не найдёт клуб в Европе. Тот выбор, который он сделал, надо осуществить. К нему есть интерес со стороны Турции. Если он отправится в турецкий чемпионат, это будет хороший вариант для Далера. Он уже не молодой футболист, в РПЛ Далер хорошо выступал.

Ему надо ехать в Турцию и не бояться. Кузяев – качественный футболист, который может закрыть несколько позиций. Для любого тренера такой игрок – это находка. Для любого футболиста новый вызов – это шанс для самого себя. В данной ситуации Далер уже наметил свой путь. Это шанс, его надо использовать по полной и пробовать свои силы за рубежом», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Напомним, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Далер Кузяев занимается поиском нового клуба. С 2017 по 2023 год 30-летний россиянин выступал за сине-бело-голубых.