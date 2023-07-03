Сын Андрея Шевченко подписал контракт с «Уотфордом»

Кристиан Шевченко, сын легендарного украинского нападающего Андрея Шевченко, подписал контракт с английским «Уотфордом», о чём сообщил в своих соцсетях.

16-летний спортсмен опубликовал фотографию, сделанную во время подписания контракта с «Уотфордом». Вместе с Кристианом на снимке запечатлены отец, мать и старший брат — Джордан.

Отметим, что Кристиан Шевченко ранее занимался в футбольной академии «Челси», а позже играл за юношескую команду «Уотфорда».

Андрей Шевченко завершил карьеру футболиста в 2012 году. Знаменитый форвард выступал за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». Позже Андрей возглавлял национальную команду Украины, цвета которой в качестве футболиста защищал с 1995 по 2012 год.