Олег Фоменко: Акинфееву уже можно ставить памятник

Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко высказался насчёт вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева, заявив, что он уже заслужил собственный памятник.
«Думаю, уже можно ставить памятник Акинфееву. Не думаю, что в ближайшие сто лет его кто-то догонит по заслугам», — приводит слова Фоменко Sport24.
Игорь Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. Профессиональную карьеру вратарь начал в 2003 году. С армейцами Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз становился обладателем Кубка страны и семь раз побеждал в матче за Суперкубок. Кроме того, в сезоне-2004/2005 армейцы с Акинфеевым в составе стали победителями Кубка УЕФА, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг». На текущий момент 37-летний голкипер выиграл 21 трофей в составе ЦСКА.
- 3 июля 2023
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