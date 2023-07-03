«Интер» просит за Онана € 60 млн, «Манчестер Юнайтед» может предложить 50 млн и бонусы

«Манчестер Юнайтед» сохраняет оптимизм относительно вопроса о трансфере голкипера «Интера» Андре Онана. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заверил футболиста, что «Манчестер Юнайтед» делает всё от себя зависящее, чтобы оформить его переход. Отмечается, что «Интер» просит за камерунского голкипера не менее € 60 млн, в то время как «красные дьяволы» могут предложить 50 млн и бонусы.

Первое предложение со стороны «Ман Юнайтед» может быть сделано уже в начале этой недели. За «Интер» Андре Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».

В минувшем сезоне Онана в 41 матче во всех турнирах пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Его контракт с «Интером» рассчитан до 2027 года.