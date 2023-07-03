Ковтун: Бесков — легенда. Работа с ним — один из самых значимых эпизодов моей карьеры

Бывший футболист «Спартака» и сборной России, а ныне тренер «Родины» Юрий Ковтун вспомнил о своих выступлениях за московское «Динамо» под руководством Константина Бескова.

«Бесков — это легенда. То, что удалось с ним поработать, — один из самых значимых эпизодов моей карьеры. От Константина Ивановича сразу чувствовалась величина. Он в целом говорил простые и доступные вещи, но в тренировочном процессе их надо было безукоризненно выполнять: как правильно отдать, принять мяч с уходом, правильно открыться.

Бесков объяснял, как игрок любой позиции должен распоряжаться мячом в каждой части поля. Это было очень дотошно. Постоянно играли в квадраты, оттачивали всё на искусственном газоне динамовского манежа. А потом чувствовал, что это всё работает, а ты прибавляешь. Ну и в быту были особые требования. В столовую нельзя было заходить в сланцах, да и вообще надо было быть опрятным. Он же сам всегда ходил в спортивном костюме и с галстуком! Советская классика (смеётся).

А одно из главных воспоминаний: идёшь по коридору и чувствуешь запах сигары. Значит, Константин Иванович немножко отдыхает. Запрещал ли Бесков курить игрокам? Он по этому поводу не заморачивался. Все были взрослые люди, должны были отвечать за себя сами. Главное — выкладываться в тренировочном процессе. А ещё ему было важно видеть дисциплину в быту», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».