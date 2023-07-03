«Уфа» продолжит подготовку к сезону на базе биатлонистов

Футбольный клуб «Уфа» определился с местом проведения второго тренировочного сбора. Об этом сообщает пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале. Сбор пройдёт в местном cпортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон», в котором в зимнее время года проходят соревнования и мероприятия, посвященные местному виду спорта. Первый сбор «Уфы» прошёл в Аше (Челябинская область).

«Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела из Мелбет Первой лиги во Вторую лигу. У команды сменился генеральный директор: вместо Шамиля Газизова, переехавшего работать в махачкалинское «Динамо», этот пост занял Александр Егоров, ранее работавший судьёй на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Уфа» начнёт сезон 16 июля матчем с «Чайкой» из Песчанокопского.