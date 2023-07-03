РФС опубликовал переговоры судей с чемпионского матча «Зенит» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видео, на котором слышны судейские переговоры во время матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Игра завершилась победой домашней команды со счётом 3:2.

«Падение Бальде в штрафной, обсуждение гола Мостового, диалоги Кукуяна с футболистами, конфликт Кузяева и Зобнина и разбор спорных эпизодов на VAR. Эти и другие моменты игры «Зенит» — «Спартак» – в новом выпуске «Проверим, проверим», — сказано в сообщении РФС.

Отметим, что этот матч стал чемпионским для «Зенита», который выиграл этот трофей в пятый раз подряд. «Спартак» по итогам сезона финишировал на третьем месте. На вторую строчку поднялся ЦСКА, который также выиграл Фонбет Кубок России.