РФС опубликовал переговоры судей с чемпионского матча «Зенит» — «Спартак»
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видео, на котором слышны судейские переговоры во время матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Игра завершилась победой домашней команды со счётом 3:2.
«Падение Бальде в штрафной, обсуждение гола Мостового, диалоги Кукуяна с футболистами, конфликт Кузяева и Зобнина и разбор спорных эпизодов на VAR. Эти и другие моменты игры «Зенит» — «Спартак» – в новом выпуске «Проверим, проверим», — сказано в сообщении РФС.
Отметим, что этот матч стал чемпионским для «Зенита», который выиграл этот трофей в пятый раз подряд. «Спартак» по итогам сезона финишировал на третьем месте. На вторую строчку поднялся ЦСКА, который также выиграл Фонбет Кубок России.
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