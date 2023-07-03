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«Милан» согласовал контракт с Чуквезе. «Вильярреал» хочет получить за игрока € 25 млн

«Милан» согласовал контракт с Чуквезе. «Вильярреал» хочет получить за игрока € 25 млн
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«Милан» договорился с Самуэлем Чуквезе о трёхлетнем контракте, футболист будет получать € 3 млн в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, сегодня стартуют переговоры между «Миланом» и «Вильярреалом» по поводу перехода 24-летнего нигерийского полузащитника. Испанский клуб хочет получить не менее € 25 млн плюс бонусы, в то время как итальянцы готовы заплатить не более € 20 млн.

Отмечается, что переход Чуквезе в Милан не повлияет на планы «россонери» относительно полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича. Итальянский клуб по-прежнему планирует осуществить трансфер американца в летнее трансферное окно.

Самуэль Чуквезе в минувшем сезоне провёл 37 матчей за «Вильярреал» в рамках чемпионата Испании, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нигерийского полузащитника в € 25 млн.

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