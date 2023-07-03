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Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне, их амбиции преувеличены

Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне, их амбиции преувеличены
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о турнирных амбициях московского «Спартака». По его мнению, с учётом всех факторов, красно-белые не смогут завоевать чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.

«Судя по результатам прошлого чемпионата и кадровым решениям в межсезонье, можно предположить, что «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне. Их чемпионские амбиции сильно преувеличены и раздуты прессой.

Так происходит перед началом каждого нового чемпионата — болельщики красно-белых предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьез сражаться с «Зенитом» за первое место.

Расклад первой пятерки такой: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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