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Стивен Джеррард возглавит «Аль-Иттифак»

Стивен Джеррард возглавит «Аль-Иттифак»
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Бывший главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард возглавит саудовский клуб «Аль-Иттифак», сообщает The Athletic.

По данным источника, руководящие лица клуба с оптимизмом оценивают свои шансы заполучить Джеррарда, который ранее, по его собственным словам, отклонил предложение из Саудовской Аравии. Отмечается, что прошедшие на прошлой неделе переговоры убедили боссов «Аль-Иттифака», что Стивен Джеррард в конечном итоге ответит согласием на их предложение.

Тренерскую карьеру бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» начал в 2017 году в молодёжной системе мерсисайдского клуба. В 2019 году английский специалист возглавил «Рейнджерс», а через три года пришёл в «Астон Виллу», в которой проработал менее года — в октябре 2022-го Джеррард был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

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