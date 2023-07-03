Итальянский полузащитник Сандро Тонали прокомментировал свой переход в «Ньюкасл Юнайтед» из «Милана».

«Прежде всего я хочу поблагодарить «Ньюкасл Юнайтед», потому что этот клуб даёт огромную возможность для развития моей карьеры.

Я хочу отплатить за доверие на поле, отдавая все силы. Я буду очень рад сыграть на «Сент-Джеймс Парк». Мне не терпится почувствовать атмосферу, которую создают болельщики», — приводит слова Тонали официальный сайт «Ньюкасла».

Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» заплатит за хавбека € 70 млн без учёта бонусных выплат, зарплата игрока составит € 7 млн в год. Если эти суммы соответствуют действительности, то Тонали стал самым дорогим итальянцем в истории футбола.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Сандро Тонали принял участие в 34 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач. До перехода в «Милан», состоявшегося летом перед сезоном-2020/2021, хавбек выступал за «Брешию».