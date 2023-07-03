Игроки и тренерский штаб «Спартака» пожелали скорейшего выздоровления Таварешу

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия от лица всей команды обратился к португальскому защитнику Томашу Таварешу, получившему разрыв крестообразной связки колена. Португалец выбыл как минимум на полгода и вряд ли вернётся в состав красно-белых до весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Тава, привет от всей команды. Скорейшего тебе выздоровления, чтобы операция прошла успешно. Ждём тебя обратно, давай-давай», — сказал Джикия в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

Тавареш стал игроком «Спартака» в январе 2023 года, перейдя из «Бенфики». Защитник уже рвал крестообразные связки: это произошло в мае 2022 года.

«Спартак» закончил прошлый сезон на третьем месте чемпионата России.