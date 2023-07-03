Ковтун рассказал, кого считает лучшими футболистами, с которыми играл в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, кого считает лучшими футболистами, с которыми ему пришлось выступать в составе красно‑белых.

«Сложно кого-то выделить. Например, на тренировках вообще все казались равными по силе. Была очень сильная центральная ось. И я понимал: если отдашь с фланга мяч Егору Титову или Вите Булатову, они его не потеряют. Если же назвать пятёрку лучших, то пусть будут Филимонов, Парфёнов, Титов, Ананко и Хлестов», — приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».

Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год. Он является трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны 2003 года в составе красно‑белых. Из «Спартака» Юрий Ковтун перебрался в «Аланию», которая и стала последним профессиональным клубом в карьере российского защитника.