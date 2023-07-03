Ловчев: «Динамо» надо усилить состав, а костяк заставить прогрессировать, там нет лидера

Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев высказался о дебютной пресс-конференции Марцела Лички в статусе главного тренера «Динамо», а также оценил нынешнее состояние московского клуба.

«О пресс-конференции Лички. Марцел шутил про свадьбу Тюкавина, серьёзно говорил про историю Захаряна, но для меня самое главное — слова про самого Личку в ответ на вопрос о сложностях с чешскими властями. Личка сказал, что решать вопрос с работой в России будет только он сам. Очень чётко, молодец.

То, как он говорил о футболе, о перспективах работы в «Динамо», оставило приятное впечатление. По поводу цели — попасть в пятёрку, чтобы продлиться, — скажу так: это страховка на то, чтобы дали время. То, что он может делать команду, за которой приятно смотреть, он доказал в «Оренбурге». «Динамо» надо усилить состав, а костяк заставить прогрессировать. Пока не вижу человека, который может там повести за собой, быть лидером в плане ответственности за результат», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.