«Брайтон» приобрёл голкипера «Андерлехта» и молодёжной сборной Нидерландов

«Брайтон» объявил о переходе нидерландского вратаря «Андерлехта» Барта Вербрюггена.

20-летний вратарь является воспитанником нидерландского клуба «НАК Бреда», за «Андерлехт» Вербрюгген выступал с лета 2020 года. Дебютировал за пурпурно-белых голкипер в мае 2021 года в матче с «Брюгге». В сезоне-2022/2023 Вербрюгген провёл 17 игр за бельгийскую команду. На его счету восемь игр «на ноль». Всего молодой голкипер пропустил 21 мяч.

По итогам минувшего сезона Барт Вербрюгген был признан лучшим игроком «Андерлехта», а в марте получил первый в своей карьере вызов в основную сборную Нидерландов. С «Брайтоном» молодой голкипер заключил пятилетний контракт. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Вербрюггена в € 10 млн.