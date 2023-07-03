«Шахтёр» объявил о назначении Патрика ван Леуэна на пост главного тренера

Украинский «Шахтер» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал нидерландский специалист Патрик ван Леуэн.

Контракт «Шахтёра» с ван Леуэном рассчитан до 2025 года. Ранее нидерландский тренер возглавлял израильский «Маккаби». В чемпионате Украины Ван Леуэн успел поработать с «Зарёй».

Напомним, прошлым тренером оранжево-чёрных был Игор Йовичевич. Специалист возглавлял «Шахтёр» с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Под руководством Йовичевича «Шахтёр» стал чемпионом Украины. Об увольнении специалиста было объявлено накануне, 2 июля. Вместе с ним клуб покинул весь его тренерский штаб.