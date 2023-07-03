«Шахтёр» объявил о назначении Патрика ван Леуэна на пост главного тренера
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Украинский «Шахтер» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал нидерландский специалист Патрик ван Леуэн.
Контракт «Шахтёра» с ван Леуэном рассчитан до 2025 года. Ранее нидерландский тренер возглавлял израильский «Маккаби». В чемпионате Украины Ван Леуэн успел поработать с «Зарёй».
Напомним, прошлым тренером оранжево-чёрных был Игор Йовичевич. Специалист возглавлял «Шахтёр» с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Под руководством Йовичевича «Шахтёр» стал чемпионом Украины. Об увольнении специалиста было объявлено накануне, 2 июля. Вместе с ним клуб покинул весь его тренерский штаб.
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