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Сёмин: пройти сезон без единого поражения практически невозможно, даже для «Зенита»

Сёмин: пройти сезон без единого поражения практически невозможно, даже для «Зенита»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что «Зенит» не сможет пройти сезон-2023/2024 без поражений. По его мнению, 30 матчей — это слишком большая дистанция, чтобы пройти её без осечек.

«Пройти весь сезон без единого поражение практически невозможно, даже для «Зенита». Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки. 30 матчей — очень большая дистанция, чтобы пройти её без ошибок», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» выиграл золотые медали пяти последних розыгрышей чемпионата России по футболу. Сезон-2023/2024 начнётся для сине-бело-голубых уже 15 июля — команда Семака сыграет матч за Суперкубок России с ЦСКА. Игра пройдёт в Казани. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21 июля.

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