Сёмин: пройти сезон без единого поражения практически невозможно, даже для «Зенита»
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что «Зенит» не сможет пройти сезон-2023/2024 без поражений. По его мнению, 30 матчей — это слишком большая дистанция, чтобы пройти её без осечек.
«Пройти весь сезон без единого поражение практически невозможно, даже для «Зенита». Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки. 30 матчей — очень большая дистанция, чтобы пройти её без ошибок», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, «Зенит» выиграл золотые медали пяти последних розыгрышей чемпионата России по футболу. Сезон-2023/2024 начнётся для сине-бело-голубых уже 15 июля — команда Семака сыграет матч за Суперкубок России с ЦСКА. Игра пройдёт в Казани. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21 июля.
Комментарии
- 3 июля 2023
-
17:17
-
16:49
-
16:48
-
16:45
-
16:32
-
16:27
-
16:26
-
16:21
-
16:17
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:48
-
15:41
-
15:39
-
15:29
-
15:20
-
15:18
-
15:09
-
15:08
-
15:07
-
15:05
-
14:56
-
14:34
-
14:31
-
14:28
-
14:24
-
14:09
-
14:06
-
14:04
-
13:52
-
13:40
-
13:39
-
13:33
Партнерский контент