Бывший главный тренер «Ростова» назвал самого капризного футболиста, с которым работал

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал экс-нападающего ростовчан Бабу Адаму самым капризным игроком за всю свою тренерскую карьеру. Специалист отметил, что южноамериканские футболисты отличались дисциплинированностью, а африканские игроки могли позволить себе задержаться после отпуска.
«В «Ростове» всегда была хорошая атмосфера. Футболисты и тренеры уважали друг друга. Кто-то обижался, что его в основной состав не ставили, но это нормально. Кто-то иногда критику не воспринимал. Задерживался ли кто-то из отпуска? Нет, было несколько раз, что африканские футболисты задерживались. Но в конце концов возвращались в клуб.
Южноамериканцы были самые дисциплинированные. Всегда всё с удовольствием выполняли на тренировках, из отпуска не опаздывали, никто не капризничал. Вспомнил, с кем приходилось воевать и наказывать постоянно. Баба Адаму — талантливый нападающий, который всегда придумывал истории. То на тренировки опаздывал и начинал косить под дурачка, что время перепутал или что-то случилось по дороге. На тренировке мог дурака валять. То просто настроение плохое у него. Наверное, Баба Адаму был самый капризный, кого тренировал», — приводит слова Балахнина Legalbet.
- 3 июля 2023
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