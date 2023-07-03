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Билялетдинов: «Локомотиву» есть смысл купить легионера, но только очень хорошего

Билялетдинов: «Локомотиву» есть смысл купить легионера, но только очень хорошего
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Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о трансферной политике железнодорожников. По его мнению, московскому клубу стоит купить одного очень качественного легионера. Напомним, в летнее трансферное окно «Локо» подписал нападающего Владислава Сарвели и расстался с Франсуа Камано, Игорем Смольниковым и Дмитрием Живоглядовым. Также по истечении срока контракта клуб покинул Иван Игнатьев.

«Локомотив» сейчас сотрудничает с определённым агентом, поэтому в клубе появляются российские игроки из «Крыльев». Эти молодые ребята были сыграны, и им понадобится меньше времени для того, чтобы выстроить командную игру.

Стоит ли тогда «Локомотиву» подписывать иностранцев? Может, и есть смысл купить легионера, но только очень хорошего. Главное, чтобы он приехал, а для этого его нужно финансово заинтересовать», — приводит слова Динияра Билялетдинова «РБ Спорт».

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