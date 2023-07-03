Фоменко — о Карраскале: не выполняешь требования — не играешь

Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко ответил на вопрос о спаде формы у игрока армейцев Хорхе Карраскаля в весенней части сезона.

«Что с Карраскалем? Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?». Конфликт с Федотовым? Нет, Валентиныч со всеми дружит. Я не помню — во всяком случае в ЦСКА — чтобы кто-то был оштрафован. Он строгий, но справедливый. Мы с ним на эту тему много дискутировали. Это его видение — не штрафовать.

По мне — штрафы дисциплинируют. Футболист должен понимать: за проступок — наказание. Когда нарушаешь закон, бывает уголовное преследование, административное. У Валентиновича позиция другая. Для него клуб — семья: не будешь же ты с ребёнка своего деньги брать? Поэтому и не может быть у него плохих отношений с кем-либо.

Что касается Карраскаля, есть требования к игре в обороне и в атаке. Не выполняешь их — не играешь. Неприкасаемых нет. Да, что у Хорхе не отнять — хочет играть в футбол. И умеет играть. И отбирать мяч он тоже умеет, но где-то подзасыпает, подвисает. Кто-то, как потеряет мяч, начинает расстраиваться, а кто-то собирается и идёт его отбирать.

Мы часто говорим футболистам: «Вы же потеряли мяч не потому, что именно так хотели». Потерял — вопросов нет. Вопросы, только когда не вступишь в единоборство за этот мяч», — приводит слова Фоменко Sport24.